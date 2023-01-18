هل تنتقل دراما البيئة الشامية إلى مستوى آخر في 2023؟

المخرجة السورية رشا شربتجي، وضعت توقيعها على عملين شاميين، الأول هو الجزء الثالث من مسلسل "حارة القبة"، وذلك بعد إجراء العديد من التعديلات على نص هذا الجزء الذي كتبه أسامة كوكش، بغية تثوير الدراما فيه وتدارك الهفوات وضعف التشويق الذي أصاب الأجزاء السابقة، وهو من إنتاج شركة عاج للإنتاج الفني.

ومن الأخبار المتداولة عن هذا العمل أنه سيشهد العديد من التغييرات في أسماء أبطاله، حيث تحل الفنانة رنا شميس مكان الفنانة سلافة معمار، بشخصية "أم العز"، كما تشارك الفنانة أمل عرفة بشخصية "إخلاص" شقيقة أبو العز.

في حين تحل تسنيم باشا، بدل الفنانة روعة السعدي، التي كشفت في وقت سابق أنها علمت باستبدالها من مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن استبدالها كان بسبب رفضها الظلم، حيث تلقت العديد من الوعود من أجل تغييرات كبيرة على شخصيتها، وهو ما لم يتم.