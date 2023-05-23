سلمان رشدي يعلن استئنافه الكتابة

أعلن الكاتب البريطاني سلمان رشدي، الثلاثاء، أنه استأنف الكتابة، بعد 9 أشهر على تعرضه لهجوم بسكين في الولايات المتحدة كاد يودي بحياته.

ووقف الكاتب، البالغ 75 عاما، وهو يضع نظارات إحدى زجاجتيها داكنة، أمام عدسات المصورين عقب تقليده وساما في قلعة "وندسور" في غرب لندن من الأميرة آن، شقيقة الملك تشارلز الثالث.

وأعلن الكاتب الهندي الأصل والحاصل على الجنسية الأمريكية والمقيم في نيويورك، استئنافه الكتابة مع أن ذلك استغرق "وقتا طويلا".