العثور على عارض أزياء أمريكي متوفى في ظروف غامضة

توفي عارض الأزياء الأمريكي جيف توماس، عن عمر 35 عاما، بعد معاناته من الإدمان ومشاكل في الصحة العقلية.

وتضاربت الأنباء بشأن طريقة موت العارض، فيما كشفت صحيفة "ديلي ميل" أنه تم العثور عليه ميتا عند المبنى الذي يعيش فيه بعد أن قفز من شرفته.

وترجح السلطات الأمريكية انتحار العارض الأمريكي بالقفز من شرفة شقته في برج مكون من 57 طابقا.

لكن ابنة عم، عارض الأزياء الراحل، نفت أنباء انتحاره، مطالبة بعدم الانجرار وراء الشائعات، واحترام خصوصية العائلة.

وكان سكايلر توماس قد أعلن عن وفاة شقيقه قبل نحو أسبوع، إذ لفت في منشور نعي مطول أن شقيقه عانى طوال حياته من الإدمان والاضطرابات العقلية، ما أسفر في النهاية عن وفاته المأساوية.

وتم التحفظ على طبيعة الأدوية التي كان يتناولها العارض الأمريكي في سبيل مكافحة الاضطرابات التي كان يعاني منها.

وقالت وكيلة جيف توماس، إنها فوجئت بأنباء وفاته بعد أن راسلته قبل ساعات فقط من هذه الأنباء، مؤكدة أنه كان في مزاج جيد.

وأوضحت أن حالته المعنوية كانت جيدة وكان متحمسا وهو يخبرها عن انتقاله إلى ميامي، وما يحضر له في المستقبل، مضيفة أنهما "ضحكا معا"، قبل أن تتفاجأ بخبر وفاته.

وكان آخر منشور نشره العارض الأمريكي عبر حسابه في "إنستغرام" في ذات يوم وفاته، إذ ظهر وهو في مغطس ماء، معلقًا: "مغطس ماء بارد يحميك دائما من الطبيب".