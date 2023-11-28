بعد مهاجمة إسرائيل.. هجوم شرس على جيجي حديد يضطرها لحذف منشورها

وتضمن منشور جيجي صورة للأسير أحمد مناصرة، الطفل الفلسطيني الذي اعتقلته إسرائيل عندما كان في الـ13 من عمره، وحكم عليه بالسجن 12 عاما، بحسب ما أكدته شبكة ABC نيوز.

وقال منشور جيجي: "الاحتلال الإسرائيلي اختطف مناصرة ووضعه في السجن الانفرادي على الرغم من حالته الصحية الصعبة، في حين أن مئات الأطفال الفلسطينيين ما زالوا معتقلين ويعانون في السجون الإسرائيلية".

وإضافة للمنشور السابق، أعادت جيجي نشر فيديو، أكد فيه عاملون فلسطينيون في مجال الصحة أن السلطات الإسرائيلية قامت منذ سنوات بنزع أعضاء الضحايا الفلسطينيين دون موافقتهم".