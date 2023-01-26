صديقة جيف بيزوس: رُفضت للعمل كمضيفة طيران بسبب وزني

كشفت لورين سانشيز، صديقة رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس أمازون، جيف بيزوس، أنه تم رفضها للعمل كمضيفة طيران بسبب وزنها، قبل أن تتحدى التوقعات وتصبح طيارًا.

واكتسبت سانشيز (53 عامًا) شهرتها من عملها كصحفية وممثلة أمريكية، وشاركت في فيلم Fight Club وThe Day After Tomorrow وبرنامج The View.

وسرعان ما تصدرت سانشيز عناوين الأخبار، و"السوشيال ميديا"، بارتباطها ببيزوس (59 عامًا)، إذ أعلنا علاقتهما في 2019 بعد ساعات فقط من إعلان بيزوس انفصاله عن زوجته ماكنزي سكوت، كما كانت سانشيز متزوجة خلال تلك الفترة من المدير التنفيذي لشركة "إنديفور" الأمريكية، باتريك وايتسل.

وفي أول مقابلة صحفية فردية لها مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، منذ إعلان ارتباطها ببيزوس، كشفت سانشيز أنها لطالما طمحت بأن تعمل كمضيفة طيران، وعندما كان عمرها 18 عامًا، قررت الانتقال من مدينة ألباكركي في ولاية نيو مكسيكو إلى لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا لتحقيق حلمها.

إلا أن حلمها سرعان ما تم تحطيمه عام 1989، عندما سعت للالتحاق بوظيفة مضيفة في "خطوط ساوث ويست الجوية"، إحدى أكبر شركات الطيران في الولايات المتحدة، إذ كشفت أنها تم رفضها بسبب وزنها، وقالت: "حينها، كان وزني 55 كغم، وقالوا إن وزني يجب أن يكون 52 كغم".

وأضافت: "لو كنت أعلم حينها، لكنت رغبت بأن أصبح طيارًا وليس مضيفة"، وبالفعل، فبعد 22 عامًا من رفضها كمضيفة بسبب وزنها، التحقت سانشيز بمدرسة طيران في لوس أنجلوس للحصول على رخصة عملها كطيار في عام 2011، وحاليًّا تعمل كطيار لطائرة هليكوبتر مُرخصة.