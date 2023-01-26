صديقة جيف بيزوس: رُفضت للعمل كمضيفة طيران بسبب وزني
كشفت لورين سانشيز، صديقة رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس أمازون، جيف بيزوس، أنه تم رفضها للعمل كمضيفة طيران بسبب وزنها، قبل أن تتحدى التوقعات وتصبح طيارًا.
واكتسبت سانشيز (53 عامًا) شهرتها من عملها كصحفية وممثلة أمريكية، وشاركت في فيلم Fight Club وThe Day After Tomorrow وبرنامج The View.
وسرعان ما تصدرت سانشيز عناوين الأخبار، و"السوشيال ميديا"، بارتباطها ببيزوس (59 عامًا)، إذ أعلنا علاقتهما في 2019 بعد ساعات فقط من إعلان بيزوس انفصاله عن زوجته ماكنزي سكوت، كما كانت سانشيز متزوجة خلال تلك الفترة من المدير التنفيذي لشركة "إنديفور" الأمريكية، باتريك وايتسل.
وفي أول مقابلة صحفية فردية لها مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، منذ إعلان ارتباطها ببيزوس، كشفت سانشيز أنها لطالما طمحت بأن تعمل كمضيفة طيران، وعندما كان عمرها 18 عامًا، قررت الانتقال من مدينة ألباكركي في ولاية نيو مكسيكو إلى لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا لتحقيق حلمها.
إلا أن حلمها سرعان ما تم تحطيمه عام 1989، عندما سعت للالتحاق بوظيفة مضيفة في "خطوط ساوث ويست الجوية"، إحدى أكبر شركات الطيران في الولايات المتحدة، إذ كشفت أنها تم رفضها بسبب وزنها، وقالت: "حينها، كان وزني 55 كغم، وقالوا إن وزني يجب أن يكون 52 كغم".
وأضافت: "لو كنت أعلم حينها، لكنت رغبت بأن أصبح طيارًا وليس مضيفة"، وبالفعل، فبعد 22 عامًا من رفضها كمضيفة بسبب وزنها، التحقت سانشيز بمدرسة طيران في لوس أنجلوس للحصول على رخصة عملها كطيار في عام 2011، وحاليًّا تعمل كطيار لطائرة هليكوبتر مُرخصة.
ووصفت صديقة جيف بيزوس قيادة الطائرة، بأنها "المكان الوحيد الذي تشعر فيه بالسيطرة الكاملة"، وأوضحت أنها "تحاول قيادة الطائرة 3 مرات على الأقل في الأسبوع، بالإضافة إلى سفرها مع بيزوس وعائلته إلى مواقع مختلفة حول العالم".
وأعربت عن رغبتها في أن تسعى الكثيرات من النساء إلى قيادة الطائرات، قائلة: "لا أعلم لماذا لا تفعل الكثيرات ذلك، فدائمًا ما يتعجبن عندما يعلمن أنني أعمل طيارًا، ويصفنني بالجريئة، فالأمر حقًا ليس بهذه الصعوبة وأرغب بأن تنخرط فيه الكثيرات".
وبجانب امتهانها الطيران، أنشأت سانشيز شركة "Black Ops Aviation" المختصة بالتصوير الجوي، كما إنها تشغل منصب نائب مدير مجلس إدارة شركة "Bezos Earth Fund" لمكافحة تغير المناخ، كما تخطط حاليًّا لإصدار كتاب للأطفال بعنوان "Flynn, The Fly Who Flew"، وهو مستوحى من إحدى رحلاتها بطائرة الهليكوبتر.
وكشفت سانشيز أنها تستعد لقيادة مهمة خاصة بشركة "بلو أوريجين" الأمريكية للفضاء في 2024، وقالت: "ستكون النساء هن اللواتي يحدثن فارقًا في العالم، ولهن تأثير ورسالة موجهة للعالم".