مهرجان الأقصر السينمائي يحتفي بالراحل شادي عبد السلام

القاهرة ـ (خاص) من حسن مصطفى

كعادته كل عام في إهداء دورته الجديدة لروح شخصية سينمائية مهمة يهدي مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية دورته الثالثة التي ستعقد في الفترة من 16 إلى 24 مارس المقبل إلى روح المخرج الراحل شادي عبد السلام من مصر والمخرج الراحل عثمان سمبيين من السنغال، فيما سيتم تكريم السنغال باختيارها ضيف شرف الدورة الجديدة، وتم توجيه الدعوة لوزير ثقافتها لحضور فعاليات المهرجان، فضلا عن توجيه الدعوة لكل من ألفا عمر كوناري رئيس مالي الأسبق والسيدة مريم ولد داده حرم الرئيس الموريتاني الراحل .

وأكد سيد فؤاد رئيس المهرجان أن لجنة اختيار الأفلام مستمرة في عملها حتى نهاية الشهر المقبل، مشيرا إلى أن المهرجان تلقى حتى الآن 191 فيلماً ما بين روائي طويل وقصير وتسجيلي ورسوم متحركة يمثلون 34 دولة إفريقية هي بوركينا فاسو ونيجيريا والكاميرون والكونغو وكوت ديفوار وإريتريا وأثيوبيا والجابون ومالي والنيجر وكينيا وليبريا ومالاوي وجنوب افريقيا وموريتانيا وتونس والمغرب وموزمبيق ونامبيا وأفريقيا الوسطي ورواندا والسنغال وسيراليون وجنوب السودان والصومال والسودان وتنزانيا وتوجو وأوغندا وزيمبابوي والجزائر وبنين وبتسوانا بالإضافة الى مصر .