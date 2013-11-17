ياسمين عبدالعزيز تعود للسينما بفيلم "أكشن"

تعقد الفنانة ياسمين عبدالعزيز حاليا جلسات عمل شبه يومية مع المخرج وائل إحسان والمنتج أحمد السبكي، من أجل الإستقرار على التفاصيل النهائية لفيلمها الجديد الذي أوشك المؤلف خالد جلال على كتابته، ومن المنتظر بدء تصويره خلال الأسبوعين القادمين.

وقالت ياسمين : لم نستقر على اسم الفيلم حتى الآن، وهو يدور في إطار كوميدي إجتماعي حول المشاكل التي تواجه الفتاة المصرية في الوقت الحالي، ولن أستطيع الكشف عن تفاصيل الشخصية التي أقدمها حتى تكون مفاجأة للجمهور، لكن الجديد بالنسبة لي هو أن الفيلم به مشاهد "أكشن" كثيرة.

وأشارت إلى أنها رفضت في الفترة الماضية أكثر من عرض لتقديم أعمال درامية على شاشة التليفزيون، موضحة أنها تجد نفسها أكثر على شاشة السينما، وتشعر بسعادة كبيرة عندما يخرج المشاهدين من بيوتهم من أجل الذهاب لدور العرض لمتابعة أفلامها.

وأضافت ياسمين : رفضي التواجد على الشاشة الصغيرة لا يقلل من أهمية الدراما التليفزيونية، وأنا أعتز بأن بدايتي كانت من خلال مسلسل "إمرأة من زمن الحب" مع الفنانة سميرة أحمد، لكنني أفضل التركيز حاليا على السينما، خاصة بعد أن حققت أفلامي نجاحا كبيرا وأصبح المنتجون يضعون ثقتهم بي.

يذكر أن آخر أفلام ياسمين عبدالعزيز كان بعنوان "الآنسة مامي" وشاركها بطولته حسن الرداد، وتعاونت فيه مع نفس فريق عمل فيلمها الجديد سواء المؤلف أو المخرج أو المنتج.