كندة علوش تستعد للمنافسة الدرامية في رمضان المقبل

أكدت الفنانة السورية كندة علوش أنها تقرأ حاليا أكثر من نص تليفزيوني لكنها لم تحسم إختيار السيناريو الذي ستدخل به المنافسة الدرامية في شهر رمضان المقبل.

وقالت كندة : النجاح الذي حققته في مسلسل "نيران صديقة" خلال رمضان الماضي يجعلني أدقق كثيرا في العمل الذي سأعود به للشاشة الصغيرة، فأنا دائما أسعى لتقديم عمل مختلف وهو ما كنت وجدته في "نيران صديقة"، وحتى الآن مازلت أبحث عن سيناريو على نفس المستوى، وإذا وجدته فلن أتردد في الموافقة على تقديمه.

وأوضحت أنها تعتبر نفسها في مرحلة إعادة ترتيب الأوراق، لأنها لم تستقر أيضا على العمل الذي ستقدمه في الدراما السورية، مؤكدة أن الأيام المقبلة ستشهد تطورات جديدة.

وأشارت إلى أنها تنتظر إستئناف تصوير المشاهد المتبقية لها من فيلم "لمؤاخذة" الذي تتعاون من خلاله لأول مرة مع المؤلف والمخرج عمرو سلامة، مؤكدة أنها لا تعرف متى سيتم إستئناف التصوير .