هند صبري: "الجزيرة 2" يمثل عودة السينما المصرية

أكدت الفنانة التونسية هند صبري أن الجزء الثاني لفيلم "الجزيرة" سيكون بمثابة عودة الروح للسينما المصرية بعد فترة التدهور التي مرة بها فى الفترة الاخيرة وغياب الأفلام الضخمة بسبب مخاوف المنتجين من تكبد خسائر وسط الظروف الأمنية غير المستقرة التي تمر بها البلد.

وأضافت هند أن المنتجين يشعرون بالقلق على أموالهم، ولكن حق السينما عليهم أن يقفوا إلى جوارها ويجازفوا للحفاظ على صناعة السينما من الانهيار خاصة وأنهم حققوا مكاسب من ورائها أيضاً.

وقالت إنها تعتقد أن الجزء الثاني من فيلم الجزيرة سيكون حافز للمنتجين للعودة مرة أخرى للسينما.