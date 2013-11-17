عوّاض بعد حذف مشاهد من "أسرار عائلية": ضميري مرتاح

رفض الدكتور أحمد عواض رئيس الرقابة على المصنفات الفنية اتهامات المخرج هاني فوزي بقمع حرية الإبداع بعد رفض الرقابة لفيلم "أسرار عائلية" .

وقال عواض : لن أعلق على الكلام الذي صرح به المخرج هاني فوزي حول فيلمه "أسرار عائلية"، ولن أتكلم إلا في الوقت الذي أراه مناسباً، ولن يجبرني أحد على الحديث في أي وقت، فأنا مقتنع تماماً بالقرار الذي اتخذته ولن أتراجع عنه، لأن لدي ثقة وطمأنينة و"ضميري مرتاح"، حيث تصرفت وفقاً للقانون.

وكان المخرج هاني فوزي اتهم جهاز الرقابة على المصنفات الفنية برئاسة أحمد عواض، بتعطيل فيلم "أسرار عائلية" وحرمانه من العرض السينمائي بعد أن اشترط عليه حذف 13 مشهداً من الفيلم.

وقال المخرج هاني فوزي: الرقابة تروج بأن الفيلم إباحياً لتبرير موقفها تجاه رفضها له بهذه الصورة المسيئة، رغم أنه يخلو من أي مشاهد جنسية أو عري، كما تم التنويه بأنه للكبار فقط ، ونحن كمبدعين نقدم أفلاماً للناس وليس للرقابة، والقضية التي يعالجها الفيلم موجودة في المجتمع وليست من خيال المؤلف، ولا يوجد فى الفيلم سوى مشهد واحد يجمع بين المثليين وهم يرتدون ملابسهم ودون تلامس، وأنا لا أقبل حدوث مثل هذا الكبت للحريات بعد ثورتين.

يذكر أن فيلم "أسرار عائلية" يتعرض لقضية الشذوذ الجنسي، وهو من تأليف محمد عبد القادر وبشارك في بطولته محمد مهران وبسنت شوقي وطارق سليمان وسلوى محمد علي وعماد الراهب.