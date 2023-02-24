بعد كلمته الأخيرة.. نقل سعد لمجرد إلى غرفة محروسة بانتظار النطق بالحكم

أدلى الفنان المغربي سعد لمجرد، اليوم الجمعة، بكلمته الأخيرة أمام القضاء الفرنسي في قضية "ضرب شابة فرنسية واغتصابها" عام 2016.

وتمسك لمجرد بأقواله السابقة، حيث شدد على أنه لم يغتصب المشتكية لورا بريول بأي شكل من الأشكال، وختم حديثه بتقديم الشكر للرئيسة على الاستماع إليه.

وأفادت الصحفية الفرنسية مارين أميريكاس المتابعة لفصول المحاكمة بأن الرئيسة قالت إن "لمجرد لا يمكنه مغادرة قاعة المحكمة أثناء المداولات، لتتم مرافقته من طرف رجال شرطة إلى قاعة الحراسة".

وطلب دفاع لمجرد إمكانية مرافقة زوجته له، وهو الأمر الذي سمحت الرئيسة به ووافقت على أن تزوره بين الفينة والأخرى.

ويرتقب أن يتم النطق بالحكم مساء الجمعة.