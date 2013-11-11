النجم مات ديمون يقبض 3 ملايين دولار في 20 ثانية

حصل النجم الهوليودي، مات ديمون، على نحو 3 ملايين دولار مقابل الإطلالة في إعلان تلفزيوني لا تتعدى مدته الـ20 ثانية.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية عن مصدر مطلع، قوله: "إن ديمون (43 عاماً) قبض 3 ملايين مقابل مشاركته النجم جورج كلوني في إعلان تلفزيوني مدته 20 ثانية فقط".

وأوضحت أن هذا يعني أن ديمون قبض 150 ألف دولار عن كل ثانية في الإعلان البريطاني.

وذكر المصدر أنه لطالما كان ديمون من النجوم الرافضين للمشاركة في الإعلانات، لكن هذا العرض تضمن مبلغاً ضخماً إلى جانب العمل مع أشخاص يثق بهم مثل جورج كلوني والمننتج غرانت هيسلوف.