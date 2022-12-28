مروان خوري ليس الأول.. فنانون تزوجوا من غير ديانتهم

تعرض الفنان اللبناني مروان خوري لانتقادات بعد إعلان زواجه قبل أيام من فتاة مسلمة من طائفة شيعية تدعى ندى رمال، رغم اعتناقه الديانة المسيحية، الأمر الذي دفع الفنان اللبناني للرد على هذه الانتقادات، مشيرا إلى أن الحب "لا ديانة له".

ومروان خوري ليس الفنان الأول الذي قرر الزواج من غير ديانته، بل سبقه عدد من الفنانين، نستعرضهم خلال السطور التالية:

ناهد الشريف