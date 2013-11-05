كتاب عن حياة شاعر إيطالي فاشي يفوز بجائزة بريطانية

لندن

فاز كتاب عن حياة الشاعر الإيطالي جابرييل دانونسيو بجائزة صمويل جونسون البريطانية للأدب الواقعي الإثنين.

وحاول دانونسيو إقامة دولة فاشية في إيطاليا في أوائل القرن العشرين وكان له تأثير على الدكتاتور بنيتو موسوليني.

وقالت لجنة الجائزة في بيان إن كتاب (الرمح) للكاتبة لوسي هيوز هاليت يركز على حياة "الفنان الإيطالي الفاسق الذي أصبح بطلا قوميا."

وأضافت اللجنة "طوال رحلته الأيديولوجية التي بلغت ذروتها في فشل محاولته لإقامة مدينة فاضلة على أساس المثل الفاشية والفنية يشهد القراء اضطراب اوروبا في أوائل القرن العشرين وظهور الفاشية مع قصة شخصية أيضا لمهنة فاحشة."

وتبلغ قيمة الجائزة التي تمنح للكتابة الواقعية باللغة الإنجليزية 20 ألف جنيه استرليني (31800 دولار).

وقال مارتن ريس رئيس لجنة الحكام والفلكي الملكي إن قراء كتاب هيوز هاليت "سيشعرون بالذهول لتجسيدها الحي لدانونسيو -وكيف أن هذا المغرور البغيض سرعان ما اكتسب شهرة أدبية- وبعد ذلك كيف اثرت لغته التحريضية وشجاعته المتهورة في مشاركة إيطاليا في الحرب العالمية الأولى وصعود موسوليني فيما بعد."

ومن بين أعمال هيوز هاليت السابقة كتابا (كليوباترا: قصص وأحلام وتشوهات) و(أبطال: منقذون وخونة وخارقون). وتعمل أيضا ناقدة بصحف بريطانية كبرى وزميلة بالجمعية الملكية للأدب.