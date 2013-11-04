"مهمة اندر " يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

لوس انجلوس- تصدر فيلم الحركة والمغامرات الجديد"مهمة اندر" قائمة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية الاسبوع الحالي محققا 28 مليون دولار.
وتراجع من المركز الاول الى المركز الثاني هذا الاسبوع الفيلم الكوميدي "انا وجدي" محققا 20.5 مليون دولار.
وجاء في المركز الثالث الفيلم الكوميدي الجديد"لاست فيجاس" محققا 16.5 مليون دولار.
وإحتل فيلم الكارتون الجديد"الطيور الحرة" المركز الرابع مسجلا إيرادات بلغت 16.2 مليون دولار.
وتراجع من المركز الثاني إلى المركز الخامس هذا الاسبوع فيلم الخيال العلمي "الجاذبية الارضية" مسجلا 13.1 مليون دولار.