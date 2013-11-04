"مهمة اندر " يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

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الفيلم الكوميدي ‭‭"‬‬انا وجدي" يتراجع من المركز الاول الى المركز الثاني هذا الاسبوع محققا 20.5 مليون دولار.