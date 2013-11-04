الأزبكية تطلق مهرجان الـ100 ألف كتاب في عمّان

في ظل تراجع أعداد قراء الكتاب الورقي، ينطلق في عمان، أكبر مهرجان للكتاب في الأردن على مدار ثلاثة أيام، في شارع الثقافة في الشميساني، الخميس المقبل في السابع من شهر تشرين الثاني/نوفمبر وحتى التاسع منه، مشتملا على 100 ألف كتاب، تبدأ أسعارها من عشرة قروش ولا تتجاوز الدينارين.

ويأتي هذا المهرجان الذي تقيمه الأزبكية ضمن مبادرة أطلقتها تحت عنوان" القراءة حياة"، بالتعاون مع الدائرة الثقافية في أمانة عمان،وهي مبادرة تستهل فضاء حركتها بتوزيع الكتاب ونشره وبيعه؛ عبر سلسلة معارض مستمرة طيلة أيام السنة، تنتشر في مدن المملكة، متخذين من الكتاب قليل التكلفة والمستعمل، طريقا أولى لتقديمه بأسعار مناسبة، بهدف تحريضهم على تجربة القراءة.

المشرف العام للأزبكية حسين ياسين تحدث لـ" إرم" عن فكرة تأسيسها، قائلا:" عملت بداية في بسطات بيع الكتب في وسط البلد في عمان ، ولاحظت عدم وجود الكتب القديمة ،إضافة إلى الارتفاع الهائل في أسعار ها ، مما انعكس على أعداد القراء بنسب خطيرة".

وأضاف ياسين:" أسست محلا صغيرا في وسط البلد،سرعان ما تحول إلى مكتبة تضم الآن أكثر من 40 ألف عنوان، وأكثر من 100 ألف كتاب. ثم تخصصنا في إقامة المعارض في كافة مدن المملكة ،حيث أنجزنا خلال سنة أكثر من 40 معرضا".

المهرجان سيشهد على مدار أيامه الثلاثة، توقيع أكثر من 15 كاتبا وكاتبة أردنيين كتبهم، وستقوم كل مجموعة منهم، بالتوقيع خلال يوم، وذلك لإعطاء الفرصة لجميع المشاركين منهم بالتواصل مع جمهورهم بشكل مباشر.

ويشارك من الكتاب في التوقيع على كتبهم يوم الخميس كل من: قاسم توفيق، جميلة عمايرة، صلاح أبو لاوي، احمد أبو سليم، كامل نصيرات، د. محمد عبد الرحيم عمر، أما يوم الجمعة، فيشارك كلا من: اميمة الناصر، ناردين ابو نبعة، هشام الأخرس، سمير الشريف، موسى سمحان، ويوم السبت، فيشارك محمد الراميني وأحمد البكري وأميمة الرباعي وجمانة الطريفي و د. أنور الشعر، ود. محمد عمر.