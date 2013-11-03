السعودية: المشاركة والتصويت في المسابقات.. حرام

تحدث الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء في السعودية عن برامج المسابقات وخاصة الشعرية منها، مؤكداً أن المشاركة والتصويت بها "محرم".

وقال الشيخ عبد الله المنيع أن المشاركة في المسابقات تعد قماراً، خاصة أن المشارك يواجه نسبة الفوز والخسارة، والاحتمال الأخير يكون هو الأكثر، وقال "لا تجوز المشاركة في المسابقات الشعرية التي تعتمد على تصويت المشاهدين إذا كان بثمن، كونها تعد قماراً، لاسيما أن نسبة الاحتمال بالخسارة في المسابقة هي الأكثر".

وفي وقت سابق، قال الشاعر والإعلامي السعودي علي المسعودي، الذي قضى أعواماً كعضو لجنة تحكيم في المسابقات الشعرية، أن التصويت في هذه المسابقات يعتبر "ضحكاً على الذقون".

وقال المسعودي في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي "نصيحة من القلب لمحبي الشعر إياكم والتصويت في المسابقات، فوالله إنها ضحك على الذقون، استمتعوا بالشعر فقط، وأنتم أولى بمال الله الذي رزقكم".