كارداشيان وخطيبها يقيمان دعوى ضد يوتيوب

الدعوة التي من المتوقع أن يقيمها كاني وخطيبته جاءت بسبب استغلال صاحب موقع اليوتيوب لبعض اللقطات التى تحصل عليها يوم عرض كانى الزواج على كيم.

قال ويست أنه وافق على حضور صاحب موقع you tube شاد هارلي للحدث إلا أنه جعله يوقع على وثيقة بعدم تصوير أو استخدام أي محتويات للحدث وبثها على الموقع، ولكن هارلي قام بتصوير بعض اللقطات واستغلها فى الدعاية لتقنية جديدة يقدمها موقع YouTube تحت اسم Mix Bit.

كاني يقول أنه قرر إقامة الدعوى لعدم احترام هارلي لخصوصيته، ولأن القائمين على مسلسل تليفزيون الواقع Keeping Up with The Kardashians هم الجهة الوحيدة المنوط المسموح لها عرض الفيديوهات الخاصة باليوم ضمن حلقات المسلسل.