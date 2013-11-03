48% من المصريين يرفضون وقف برنامج باسم يوسف

لا تزال أصداء وقف برنامج "البرنامج" للإعلامي الساخر باسم يوسف في يوميات الشارع المصري، حيث عبر 48% من الشعب المصري عن رفضهم لإيقاف البرنامج الساخر رغم الحلقة الأولى التي سخرت من الجيش وقائده عبد الفتاح السيسي إلى جانب الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور.

وجاء في استفتاء أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) عن رفض 48% من المصريين على وقف البرنامج، مقابل 44% يوافقون على إيقافه، وهو ما أكده مدير المركز ماجد عثمان باستطلاع أجري بعد الحلقة الأولى التي عرضت الجمعة على قناة "سي بي سي" المصرية.

كما أظهر الاستطلاع نسبة الذين يتابعون "البرنامج" ترتفع في الحضر عنها في الريف، حيث يتابع 77% من شعب الحضر، مقابل 48% في الريف، كما أن 29% فقط من الشعب يتابعون البرنامج بانتظام مقابل 54% لا ينتظمون في متابعته، و17% لا يتابعونه.

في المقابل أوضح ماجد عثمان أن الفئة العمرية التي تزيد عن 50 عاماً ترتفع بها نسبة الموافقة على وقف البرنامج لتبلغ 53%، يجاريها 37% من الشباب الذين تبلغ أعمارهم بين 18 إلى 29 عاماً، كما تزيد نسبة الذين سمعوا عن البرنامج بين المستوى التعليمي الأعلى لتبلغ 92% بين الحاصلين على تعليم جامعي فأعلى، مقابل 44% بين الحاصلين على تعليم أقل.

وأخيراً أكد الاستطلاع إعجاب 35% بالبرنامج ممن شاهدوه في الموسم الماضي، مقابل 13% لم تعجبهم الحلقة الأولى من الموسم الجديد، في حين أكد 52% أن البرنامج لا يعجبهم.