كارمن سليمان تطرح ألبومها الأول في رأس السنة

القاهرة – تستعد نجمة "محبوب العرب" كارمن سليمان لإطلاق ألبومها الأول والذي حددت له بداية العام لطرحه في الأسواق.

ويحتوي الألبوم الجديد على 10 أغنيات تنوعت ما بين المصري والخليجي، تعاونت فيه مع عدد من الشعراء والملحنين مثل محمد رفاعي، أمير طعيمة، نادر عبد الله، وليد سعد وغيرهم الكثير.

وقام فنان العرب محمد عبده بتلحين أغنية لها وهي "أخباري" من كلمات الشاعر عبد اللطيف آل شيخ، وقامت بتصويرها منذ أسبوع مع المخرج فادي حداد في لبنان وقد استغرق التصوير يومين ما بين أحد الاستوديوهات الخاصة وبعض الأماكن الخارجية في بيروت.