آثار الحكيم: باسم يوسف تجاوز حدود الأدب

أشارت الفنانة المصرية آثار الحكيم إلى أنها تعتقد بأنه لا علاقة لوزارة الدفاع والرئاسة المصرية بوقف بث برنامج "البرنامج" الذي يقدمه الإعلامي باسم يوسف.

واعتبرت في الوقت نفسه أن باسم يوسف تجاوز حدود الأدب في حلقة برنامجه التي أذيعت الجمعة قبل الماضي، بإهانته لرمزي الدولة، المستشار المحترم عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والفريق أول المحترم عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، حسب قولها.

وأضافت آثار: "الإبداع ليس له حدود، وهذه هي المرة الأولى التي نتابع خلالها برنامجاً ينتقد السياسة الداخلية في مصر بخفة ظل رائعة، وفي وقت قليل يدل على عبقرية صُناع البرنامج، لكن أن تتجاوز هذه السخرية حدود الأدب واللياقة، فهذا لا يجوز في أي دولة في العالم".

وتابعت الممثلة المصرية وقالت: "للأسف باسم استخدم الأسلوب نفسه الذي استخدمه (الإخوان) من قبل، وهو استغلال عقول البسطاء للوصول إلى أهدافه، وهذا لا يجوز بالطبع، لأن اعتراضنا على (الإخوان) كان بسبب استغلالهم للبسطاء في كل شيء".