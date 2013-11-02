نيكي ميناج ترتدي "أكثر زي عارٍ" في الهالوين

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الفنانة المثيرة للجدل لم تترك شيئا للمخيلة بإرتدائها زيا مؤلفا من خطوط جلدية إلتفت حول جسمها بطريقة غريبة لم تغط منه إلا القليل.