نيكي ميناج ترتدي "أكثر زي عارٍ" في الهالوين

حرصت مغنية الراب نيكي ميناج على أن تلفت الأنظار في عيد الهالوين لعام 2013 عبر إرتداء "أكثر زي عارٍ".
ولم تترك الفنانة المثيرة للجدل شيئا للمخيلة بإرتدائها زيا مؤلفا من خطوط جلدية إلتفت حول جسمها بطريقة غريبة لم تغط منه إلا القليل.
ولطالما إشتهرت المغنية إبنة الثلاثين عاما بأزيائها الغريبة والملونة وبحس موضة خارج عن المخيلة.
ونشرت الفنانة صورتها على حسابها الخاص في موقع إنستغرام، لتمنحها وسائل إعلام غربية لقب "أكثر زي عارٍ".
وأكملت ميناج زيها الفاضح بجزمتين عاليتين لتغطية رجليها كنوع من السترة على ما يبدو، في حين إرتدت سروالا طويلا مشبكا للتمويه!