محمود ياسين للجيش المصري.. "ماتخلقش اللي يهينكم"

أشار الفنان المصري محمود ياسين، إلى أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري، هو نموذج مصري عظيم أفصح عن جوهره الحقيقي، لأنه ابن مصر الحقيقي.

واعتبر الممثل المصري أن تجاوز البعض وتطاولهم على قادة الجيش في بعض البرامج، أمر غير مسموح، حيث قال: "ما تخلقش اللي يهينهم أو يهين الجيش"، مبرراً ذلك بأنه جيش وطني وليس صاحب مصلحة.

وأكد ياسين بأن "السيسي" يمتلك حنكة في إدارة الأمور في البلاد في هذا التوقيت الصعب، وقراراته فرضت وجوده وكان له آراء مصيرية للوطن.

وأشار إلى أن السيسي قد حقق حلم ملايين المصريين البسطاء، وأكد أنه يؤيد ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، وأشار إلى أنه سيمنحه صوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا رشح السيسي نفسه.