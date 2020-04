مايا دياب تفتتح متجر مكياج جديد في اسطنبول

اسطنبول – وصلت النجمة اللبنانية مايا دياب إلى العاصمة التركية اسطنبول لافتتاح فرعاً للمتجر الجديد لعلامة MAKE UP FOR EVER.

وأحدثت مايا دياب ما بين شارعي التقسيم والاستقلال في إسطنبول أثناء تنقلها سيراً على الأقدام في الشارع المعروف بأنه مخصص للمشاة فقط وصولاً إلى المتجر أزمة، حيث تحلقت حولها عدسات المصورين، كما فوجئت بالتفاف الجمهور حولها بل وطلب العديد منها التقاط الصور التذكارية معها، هذا بالإضافة إلى من قاموا بتصويرها بكاميرات جوالاتهم.

وقد رافقها إلى المتجر مدير العلاقات العامة نيكولا كوردييه في الشركة، حيث قصت معه الشريط الافتتاحي للمتجر المؤلف من 6 طوابق.

ورافق مايا إلى تركيا صديقها المصمم نيكولا جبران ووقد ارتدت فستاناً طويلاً رماني اللون وحذاء من مجموعة "لوبوتان" ووضعت على عينيها نظارة ماركة "ديزل" مرصعة بحجارة الشواروفسكي.