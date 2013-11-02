رسائل جنسية هي سر العلاقة الزوجية بين كيدمان وزوجها

نيويورك – يبدو أن انشغال المشاهير بأعمالهم وسفرهم إلى بلدان مختلفة لأجل تصوير مشاهد هنا وهناك، جعلهم يبتكرون طرقاً خاصة وطريفة أحياناً لأجل الإبقاء على حمى العلاقة بين أزواجهم.

فقد صرّح الموسيقي، كيث أوربان، خلال لقاء تلفزيوني، وهو المنشغل دائمًا بجولاته مع لجنة تحكيم برنامج "أمريكان أيدول"، بأنه يحرص على إرسال رسائل نصية جنسية صريحة إلى زوجته النجمة نيكول كيدمان لتعويض عدم قدرته على رؤيتها يومياً بسبب تواجدهما في بلدان مختلفة.

ومن جانبها، اعتادت نيكول كيدمان المتواجدة حاليًا في لندن لتصوير أحد أفلامها على فكرة إرسال هذا النوع من الرسائل، لكونها الوسيلة الوحيدة التي يمكنها اللجوء إليها عندما تشتاق لزوجها الذي تجد صعوبة في رؤيته لالتزاماتهما المهنية.

وكشف كيث أوربان عن سرّ استمرار علاقته الزوجية بنيكول كيدمان، عندما أجاب على سؤال المذيعة بـ"كيف تحافظ أنت ونيكول على رومانسية علاقتكما الزوجية؟". حينها قال: "عن طريق رسالة واحدة، أنت تعرفين تأثير تلك الرسائل عندما ترافقها صورة أيضاً"، علماً بأنّ أوربان كان يتلعثم في الكلام ويشعر بالحرج عندما نطق بتلك العبارة وازداد خجله عندما حاولت المذيعة الاستفسار عن طبيعة تلك الرسائل فأجاب قائلًا: "رسائل نصية جنسية رائعة".