حفيدة طه حسين تعرض وثائقه وصوره في ذكرى وفاته

فتتحت مها عون حفيدة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين معرضا لوثائق وصور طه حسين في بيت السناري الأثري في حي السيدة زينب حسب بيان صحفي لمكتبة الإسكندرية, بمناسبة الإحتفال بذكرى مرور 40 عاما على وفاته.

ويتضمن المعرض مجموعة كبيرة ومهمة من الأوراق الشخصية لعميد الأدب العربي التي قامت عون بإهدائها إلى مكتبة الإسكندرية لأخذ نسخة رقمية منها وإضافتها على موقع ذاكرة مصر المعاصرة.

ومن المعروضات الموجودة في المعرض قصيدتا مدح للدكتور طه حسين بقلم الشيخ الشعراوي وإبراهيم ناجي وقصيدة تهنئة من طاهر الطناحي بتقلده وسام النيل ووثيقة "أنا" التي يتحدث فيها عن نفسه، بالإضافة إلى بعض الوثائق التي تنتقده وجواز سفره وعرض لبعض كراساته التي تضم مؤلفات لم تنشر له كالديمقراطية ودنيا القرآن، كما تضم المقتنيات وثائق خاصة جداً من الدكتور طه حسين لأبنائه، وكذلك مجموعة من الصور الفوتوغرافية له ولأسرته.

ويضم المعرض أيضا مجموعة وثائق متبادلة بينه وبين عدد كبير من أدباء عصره أمثال العقاد وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ وسهير القلماوي.