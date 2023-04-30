مغني الراب ويجز يرد على عمرو مصطفى

وكان الملحن عمرو مصطفى قد اتهم ويجز مؤخرًا، بشراء موسيقى أغانيه بمقابل مادي، قائلًا: "على فكرة ويجز وكل الشباب اللي طالعة جديدة كلهم بيشتروا موسيقى جاهزة بـ100 دولار والموزع دوره مش موجود".

وأضاف أن "الموسيقى مبقتش تتعمل على الإيد زي زمان، ومبقتش تروح للموزع ويعمل موسيقى بشكل تقليدي، والناس اللي طالعة جديدة عندها موسيقى جاهزة ومش محتاجة موزع موسيقي ترغي معاه وتعمل معاه الشغل دة كله، وممكن أنزل كل يوم 3 أغاني لأن الموسيقى ممكن تشتريها على النت، ودة بيلغي دور الموزع".

مدير أعمال ويجز

من جانبه، نفى مدير أعمال ويجز، عاصم تاج، اتهامات عمرو مصطفى الأخيرة، مبينًا صعوبة شراء موسيقى جاهزة.

وقال تاج خلال تصريحات صحفية: "ده كلام ملهوش أي أساس من الصحة، وبنشتغل مع منتجين من مصر ومن جميع أنحاء العالم، وكل مزيكته دايمًا بالتعامل مع المنتجين دول، حتى فكرة شراء الموسيقى مش حاجه عيب، ولكن صعب جدًا حد يقدر يشتري موسيقى جاهزة".

وأضاف أن "طريقة السمبيلنج طريقة من الإنتاج نفسه، لكن ويجز بيشتغل مع المنتجين، وهي طريقة تستخدم في الراب بشكل كبير أيضًا".