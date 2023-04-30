مغني الراب ويجز يرد على عمرو مصطفى
رد مغني الراب المصري ويجز، على اتهام الفنان عمرو مصطفى له بشراء موسيقى أغانيه بمقابل مادي، بطريقة غير مباشرة، حيث شارك عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي في "إنستغرام" مقطع فيديو قصير، اليوم الأحد، تضمن الإشارة إلى جميع الموزعين الذين تعاون معهم في أغانيه على مدار الفترة الماضية.
ووجه ويجز رسالة شكر للموزعين، قائلا: "أحب أشكر كل الرجالة اللي تعاونوا معايا في أغاني الحقبة".
وكان الملحن عمرو مصطفى قد اتهم ويجز مؤخرًا، بشراء موسيقى أغانيه بمقابل مادي، قائلًا: "على فكرة ويجز وكل الشباب اللي طالعة جديدة كلهم بيشتروا موسيقى جاهزة بـ100 دولار والموزع دوره مش موجود".
وأضاف أن "الموسيقى مبقتش تتعمل على الإيد زي زمان، ومبقتش تروح للموزع ويعمل موسيقى بشكل تقليدي، والناس اللي طالعة جديدة عندها موسيقى جاهزة ومش محتاجة موزع موسيقي ترغي معاه وتعمل معاه الشغل دة كله، وممكن أنزل كل يوم 3 أغاني لأن الموسيقى ممكن تشتريها على النت، ودة بيلغي دور الموزع".
مدير أعمال ويجز
من جانبه، نفى مدير أعمال ويجز، عاصم تاج، اتهامات عمرو مصطفى الأخيرة، مبينًا صعوبة شراء موسيقى جاهزة.
وقال تاج خلال تصريحات صحفية: "ده كلام ملهوش أي أساس من الصحة، وبنشتغل مع منتجين من مصر ومن جميع أنحاء العالم، وكل مزيكته دايمًا بالتعامل مع المنتجين دول، حتى فكرة شراء الموسيقى مش حاجه عيب، ولكن صعب جدًا حد يقدر يشتري موسيقى جاهزة".
وأضاف أن "طريقة السمبيلنج طريقة من الإنتاج نفسه، لكن ويجز بيشتغل مع المنتجين، وهي طريقة تستخدم في الراب بشكل كبير أيضًا".
الموزع مولوتوف
وسبق أن رد الموزع مولوتوف على تصريحات عمرو مصطفى، حيث كتب عبر "إنستغرام": "مبدئيًا أنا هتكلم عن الأغاني اللي أنا عملتها لويجز وهي، دورك جي، بالسلامه، أسياد البلد، وبما أني أنا الموزع بتاعها أحب أقول للأستاذ عمرو مصطفى إن الأغاني معمول فيها توزيع وهندسة صوت وتلحین وشغل بالمستوى العالمي، وبتاخد وقت ومجهود وتفکیر کبیر جدًا من كل الأطراف المشتركة فيها".
وأضاف مولوتوف: "الموضوع مش بالسهولة والبساطة اللي حضرتك بتتكلم بيها، أما بالنسبة لموضوع الفلوس وشراء المزيكا فأنا لم أتقاضَ أي أجر على الأعمال دي لأن فيه اتفاقات بصورة تانية".
وتابع: "في النهاية إحنا بنشكرك على استماعك بس يا ريت تتحرى الدقة قبل نشر أي معلومات، وشكرًا".