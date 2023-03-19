عن عمر 66 عامًا.. وفاة الممثل الأسترالي بيتر هاردي غرقًا

وكان هاردي قد سافر إلى بيرث من لندن حيث عاش عدة سنوات لزيارة والدته المسنة، بحسب الصحيفة.

وظهر هاردي في دور جيمي درين في عدة حلقات من المسلسل الأسترالي "الجيران" عام 1997 واشتهر في أستراليا بأدواره في "McLeod's Daughters and Chopper".

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام أسترالية، أن هاردي كان يغوص في ساوث بيتش في فريمانتل، يوم الخميس الماضي، عندما واجه مشكلة في البحر، وأن سبب وفاته لا يزال غير معروف.

ونقلت عن صحف أسترالية قولها، إن بعض الأشخاص عند الشاطئ حاولوا إنقاذ حياته، وأجروا له الإنعاش القلبي الرئوي على الشاطئ حتى وصل المسعفون.

وقالت الصحيفة: "بشكل مأساوي، لم تتمكن فرق الطوارئ من إنقاذه وتوفي في مكان الحادث"، لافتة إلى أن هاردي ولد ونشأ في بيرث قبل أن يبدأ مسيرته التمثيلية في أستراليا منتصف الثمانينيات.