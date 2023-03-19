عن عمر 66 عامًا.. وفاة الممثل الأسترالي بيتر هاردي غرقًا
توفي الممثل بيتر هاردي الذي ظهر في المسلسل الشهير "الجيران" بالإضافة إلى عدد من الأفلام والبرامج التلفزيونية الأخرى في مسقط رأسه أستراليا عن عمر يناهز 66 عامًا.
وأشارت صحيفة "صن" البريطانية، اليوم الأحد، إلى أن هاردي غرق على شاطئ في بلدة "فريمانتل" بالقرب من مدينة بيرث غرب أستراليا، يوم الخميس.
وكان هاردي قد سافر إلى بيرث من لندن حيث عاش عدة سنوات لزيارة والدته المسنة، بحسب الصحيفة.
وظهر هاردي في دور جيمي درين في عدة حلقات من المسلسل الأسترالي "الجيران" عام 1997 واشتهر في أستراليا بأدواره في "McLeod's Daughters and Chopper".
ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام أسترالية، أن هاردي كان يغوص في ساوث بيتش في فريمانتل، يوم الخميس الماضي، عندما واجه مشكلة في البحر، وأن سبب وفاته لا يزال غير معروف.
ونقلت عن صحف أسترالية قولها، إن بعض الأشخاص عند الشاطئ حاولوا إنقاذ حياته، وأجروا له الإنعاش القلبي الرئوي على الشاطئ حتى وصل المسعفون.
وقالت الصحيفة: "بشكل مأساوي، لم تتمكن فرق الطوارئ من إنقاذه وتوفي في مكان الحادث"، لافتة إلى أن هاردي ولد ونشأ في بيرث قبل أن يبدأ مسيرته التمثيلية في أستراليا منتصف الثمانينيات.
وذكرت أن شقيقه مايكل نشر خبرًا مأساويًا، يوم الجمعة، فكتب: "لقد حطمني القول إن أخي بيتر هاردي توفي فجأة هذا الصباح.. ارقد بسلام أخي الصغير الحبيب".
وقال صديقه الممثل آندي بيرنز: "في صباح يوم 16 مارس تم أخذ صديق عزيز منا.. غرق بيتر هاردي المذهل والجميل أثناء الغطس في ساوث بيتش بيرث"، وأضاف: "كان يبلغ من العمر 66 عامًا وكان يبدو لائقًا جدًا وسعيدًا جدًا بالعودة إلى وطنه غرب أستراليا في زيارة من لندن حيث أقام منزله".