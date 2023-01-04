ريهانا تستعد للمشاركة بحفل "سوبر بول 2023" وتحضّر مفاجأة لجمهورها
تستعد النجمة البربادوسية، ريهانا، لتطل على جمهورها خلال حفل "سوبر بول 2023"، المقررة إقامته، في 12 شباط/فبراير المقبل، وبجانب ظهورها للمرة الأولى في الحفل الشهير الذي ينتظره محبوها بفارغ الصبر، كشفت مصادر أن النجمة تحضّر لمفاجأة أخرى، حيث ستصطحب طفلها للحفل.
وأكد مصدر لم يُكشف عن هويته، خطة "ريهانا" لاصطحاب طفلها، قائلًا إن "حفل السوبر بول هذا، فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، وريهانا ستشاركها مع طفلها ولن تفوتها مهما حدث"، مضيفًا أن "ريهانا تأخذ في اعتبارها احترازات وخيارات أمنية لضمان سلامة طفلها خلال حضور الحفل".
وأفاد المصدر بأن "ريهانا تعلم أن الصوت سيكون عاليًا جدًا، لذا تفكر في إحضار سماعات لطفلها لكتم الضوضاء الشديدة، أو ستعتمد إلى حضور طفلها العرض من خلال مقصورة خاصة للمشاهدة في المكان برفقة أفراد عائلتها".
ومن المقرر أن يشارك أيساب روكي، ريهانا حضور الحفل مع العديد من أفراد عائلتها، لتشجيعها والعناية بطفلهما.
يُذكر أن "ريهانا" أنجبت طفلها من الرابر الأمريكي آيساب روكي، في 2022، وحتى الآن لم تكشف النجمة عن اسم طفلها، بينما تذكر عدة تقارير أن الثنائي لم يستقرا بعد على اسم لطفلهما بعد.