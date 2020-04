توجهت النجمة مايا دياب إلى تركيا للمشاركة في افتتاح متجر "Make up for ever" في اسطنبول بصفتها الوجه الإعلاني لهذه الماركة.

وكانت دياب قد نشرت عبر حسابها الخاص على موقع "Instagram" صورة تجمعها بالمصمم اللبناني الشهير نيكولا جبران وهي في مطار بيروت تعلن فيها توجههما إلى تركيا، بحيث من المتوقع أن ترتدي النجمة اللبنانية من تصاميمه خلال الحفل.

يذكر أن دياب تواجدت منذ أيام في مصر، ونشرت صورة تجمعها بالنجم المصري أحمد السقا، علقت عليها بأن هناك عمل ما يتحضر لكن لم تذكر أي تفاصيل آخرى.