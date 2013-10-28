فيلم انا وجدي يتصدر إيرادات السينما بأمريكا الشمالية

تصدر الفيلم الكوميدي الجديد "انا وجدي" قائمة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية الأسبوع الحالي محققا 32 مليون دولار.
يقوم ببطولة الفيلم جوني نوكسفيل والطفل جاكسون نيكول ويخرجه جيف تريمين.
وتراجع من المركز الأول إلى المركز الثاني فيلم "الجاذبية الأرضية" لساندرا بولوك وجورج كلوني ليسجل 20.3 مليون دولار.
وكان الفيلم الذي أخرجه الفونسو كارين حافظ على صدارة الترتيب ثلاثة أسابيع على التوالي.
كما تراجع فيلم الكابتن فيلبس من المركز الثاني إلى الثالث هذا الأسبوع ليجمع 11.8 مليون دولار.
يتناول العمل السيرة الذاتية للكابتن ريتشارد فيلبس وهو قبطان سفينة تجارية أمريكية خطفها قراصنة صوماليون في المحيط الهندي في 2009.
الفيلم بطولة توم هانكس ومن إخراج بول جرينجراس.
وجاء في المركز الرابع فيلم الجريمة والإثارة الجديد "المستشار القانوني" محققا ثمانية ملايين دولار. يقوم ببطولة الفيلم مايكل فاسبندر وبينيلوب كروز وكاميرون دياز ويخرج ريدلي سكوت.
وتراجع أيضا من المركز الرابع إلى المركز الخامس الاسبوع الحالي فيلم الرسوم المتحركة "السماء تمطر لحما" مسجلا 6.1 مليون دولار.