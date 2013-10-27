المنتج الموسيقي كوينسي جونز يقاضي ورثة مايكل جاكسون

لوس أنجلوس - أقام المنتج الموسيقي كوينسي جونز دعوة قضائية ضد ورثة نجم البوب الراحل مايكل جاكسون مطالباً بمستحقات تقدر بملايين الدولارات ونصيبه من الأرباح من مبيعات بعض من أنجح أعمال جاكسون بعد وفاته.

ويقاضي جونز أيضاً شركة سوني المالكة لشركة إبيك ريكوردز المسؤولة عن توزيع أعمال جاكسون لخرقها التعاقد معه.

وعمل جونز مع جاكسون في ثلاثة من أكبر ألبوماته وهي (أوف ذا وول) و(ثريلر) و(باد).

واتهم جونز الشركة الموسيقية والورثة بعدم دفع مستحقاته المالية ونصيبه في الأرباح التي حققها فيلم (هذا هو) الذي عرض بعد وفاته ويتضمن التدريبات التي يجريها جاكسون لحفلات كان يستعد لاقامتها. وحقق الفيلم إيرادات تزيد عن 260 مليون دولار في شتى أنحاء العالم.

ويطالب جونز في دعواه بتعويض عن الأضرار قدرها 20 مليون دولار على الأقل.