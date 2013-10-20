ليليا الأطرش تكشف عن جزء جديد من باب الحارة

بيروت ـ حلت الفنانة السورية ليليا الأطرش ضيفة على السهرة الثالثة من برنامج " نورنا الليل " مع الإعلاميين رجا ناصر الدين ورودولف هلال على قناة الـ Otv .

ومن خلال حديث الفنانة السورية في البرنامج عبرت عن مدى اشتياقها للشام وتمنت السلام والأمان وقالت : اشتقت لك يا شام، أحبك كثيراً .

كما كشفت ليليا في سياق الحديث عن أن فريق عمل مسلسل "باب الحارة" يحضر لجزء سادس ومن المحتمل أن تشارك فيه.

وأضافت ليليا أنها قامت بتغير لون شعرها ومظهرها في الآونة الأخيرة من أجل دورها في مسلسل " صبايا 5 " والذي تؤدي فيه دور نغم ويعرض حالياً على الفضائيات العربية.

وفي النهاية عبرت ليليا عن سعادتها لتواجدها حالياً في لبنان.