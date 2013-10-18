فيديو..روائي مصري يتعرض لهجوم من الإخوان في باريس

باريس ـ تعرض الروائي المصري المعروف علاء الأسواني لهجوم من قبل جماعة الإخوان المسلمين بمعهد العالم العربي بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث كان يحاضر حول تجربته الأدبية وروايته الجديدة "نادي السيارات"، التي أصدرها قبل اشهر.
وبعدما استفزه أحد الحاضرين بسؤال حول الوضع السياسي بعد عزل الرئيس محمد مرسي، ثار الأسواني فهاجت الجماهير مرددة بقوة: "يسقط يسقط حكم العسكر"، ليرد عليهم علاء: "يسقط يسقط حكم المرشد"، ملوحا بعلامة النصر بيديه، فتطور المشهد بسرعة، وكاد يتحول إلى اعتداء لولا قيام المنظمين بتهريب الأسواني من الباب الخلفي وإنزاله عبر بوابة الطوارئ.