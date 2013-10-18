رواية "دكتور سليب" تحتفظ بالمركز الأول في أمريكا

نيويورك - احتفظت رواية (دكتور سليب) للروائي ستيفن كينج بالمركز الأول في قائمة الأعمال الأدبية الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة يوم الخميس وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

وحققت الرواية مبيعات بلغت 30 مليون دولار.

وتصدّر كتاب (قتل المسيح) لبيل اوريلي ومارتن دوجارد قائمة الأعمال غير الأدبية بمبيعات وصلت إلى 28 مليون دولار.

وتستند القائمتان إلى بيانات من المتاجر المستقلة وسلاسل المتاجر وبائعي الجملة والموزعين المستقلين في أنحاء الولايات المتحدة.

وتغطي البيانات الأسبوع المنتهي في 13 من أكتوبر/ تشرين الأول.