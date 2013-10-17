إمنيم يصدر أغنية جديدة بعنوان "إله الراب"

ديترويت- أصدر مغني الراب الأمريكي مارشال بروس ماذرز المشهور بإسمه الفني "إمينم" أغنية جديدة بعنوان "إله الراب" في ألبومه الموسيقي الجديد بعنوان "مارشال ماذرز أل بي 2". وتحتل الأغنية الرقم تسعة في الألبوم الغنائي الجديد، وذلك بعدما تم إصدار الألبوم الغنائي السابق بعنوان "بيرزك" الذي يحيي موسيقى الثمانينيات. تجدر الإشارة إلى أن إمينم حقق شهرة عالمية بمعاونة مغني "الراب" والمنتج الأمريكي دكتور دري، وعرف بأنه أفضل مغني "راب" على الإطلاق بسبب النجاح الذي قدمه في وقت قصير. ويعتبر إمينم من بين أكثر مغني "الراب" الذين حصلوا على جوائز عالمية حيث حاز على جوائز "غرامي" و"أوسكار" و"إم تي في"، وهو من أصل أسكتلندي يعيش حالياً في مدينة ديترويت بولاية مشيغان.