توم هانكس يتجول بالكوفية الفلسطينية في شوارع باريس

باريس - شُوهد الممثل الأميركي توم هانكس يتجول في شوارع فرنسا برفقة زوجته وهو يرتدي كوفية فلسطينية ملونة حول عنقه.

وبدا الزوجان سعيدين وحيويين وكأنهما يؤديان مشهداً في أحد الأفلام الهوليودية. جدير الذكر أن هانكس (57 عاماً) متزوج من الممثلة ريتا ويلسون (56 عاماً) منذ نحو 25 عاماً.

وتميزت طلة هانكس بالبساطة والأناقة عبر ارتداء جاكيت بلايزر مختتماً طلته بالكوفية الفلسطينية.

ويتواجد هانكس حالياً في فرنسا للترويج لفيلمه الجديد "كابتن فيليبس"، والذي يروي حياة مارسك الاباما الذي اختطف من قبل القراصنة الصوماليين في العام 2009.

وكان هانكس أعلن قبل يومين إصابته بالسكري من الدرجة الثانية، والذي أمضى 20 عاماً من عمره محاولاً مكافحته ليصاب به وفق ما أكد له طبيبه مؤخراً.

ومن المعروف أن هانكس يؤيد الحزب الديمقراطي على رأسه الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما.