مصطفى كامل: "تسلم الأيادي" تصيب أنصار الإخوان بالصرع

القاهرة – (خاص) من شوقي عصام

أكد النجم مصطفى كامل أنّ عدم مشاركته في أوبريت "مصر أد الدنيا" الذي قدمه نجوم العالم العربي في حفل الذكرى الـ40 لنصر أكتوبر باستاد الدفاع الجوي جاءت حرصاً على عدم إستفزاز أنصار جماعة الإخوان، موضحاً أنه كان متواجداً في الصفوف الأولى بالحفل.

وقال "كامل" نقيب الموسيقيين المصريين على هامش حفل غنائي أنّ أغنية "تسلم الأيادي" التي أعدّها وقدمها هو ومجموعة من المطربين كهدية للقوات المسلحة تصيب أنصار الإخوان بحالة من "الصرع" عند سماعها، ووضح ذلك في حوادث اعتداء أنصار الإخوان على سائق توك توك لسماعه الأغنية، وقيام زوج إخواني بتعذيب زوجته بالمنصورة لسماعها الأغنية.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الفنانين المصريين العرب وإعلاميين وشخصيات عامة، على رأسهم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب ومحفوظ عبدالرحمن وسميرة عبدالعزيز وعلي عبدالخالق وداود عبد السيد ورمسيس مرزوق وصابرين ومحمود حميدة وجمال سليمان وخالد صالح وسمير صبري وفتحي عبد الوهاب وكندة علوش ولقاء سويدان وميرنا المهندس وريم البارودي وإيمان البحر درويش وأحمد جمال.