الأوبرا المصرية تحتفل باليوبيل الفضي غداً

القاهرة – (خاص) من عبدالحكيم أبوعلم
تقيم دار الأوبرا المصرية احتفالا كبيراً، الخميس، بمناسبة الإحتفال باليوبيل الفضي لافتتاحها وذلك على المسرح الكبير.
ويحضر الإحتفالية وزير الثقافة، محمد صابر عرب، وسفير اليابان بالقاهرة، توشيرو سوزوكي، وتتضمن تقديم نخبة من أشهر الأغاني الوطنية لفريق كورال أطفال مركز تنمية المواهب وإلقاء كلمات وزير الثقافة والسفير الياباني ورئيس دار الأوبرا وتقديم افتتاحية لبتهوفن بقيادة هشام رجب، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي يحكي تاريخ إنشاء الأوبرا ومشاهد من حفل الإفتتاح لها وأهم العروض التي قدمتها على مدى ٢٥ عاماً.