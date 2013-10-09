الأوبرا المصرية تحتفل باليوبيل الفضي غداً

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دار الأوبرا تقيم احتفالاً، الخميس، بحضور وزير الثقافة وسفير اليابان حيث سيعرض خلالها فيلم وثائقي عن تاريخ إنشاء الأوبرا.