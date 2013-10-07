صور.. جديدُ ميليسا "من مين خايف" في الأسواق

بيروت - أطلقت النجمة اللبنانية ميليسا ألبومها الأخير بعنوان "من مين خايف" في الأسواق اللبنانية بعد غياب طويل واعتمادها على الأغاني المنفردة سابقاً.

ويحوي الألبوم على 11 أغنية هي إلى جانب عنوان الألبوم: "ولا يوم"، "شو ما بدّك"، "سيدي منصور"، "وين بتروح"، "أنا عاشقاك"، "على بالي"، "لو بتكون"، "منّك حبيبي"، "يلي ناسيني" وهي الديو مع العالمي "أكون" وأخيراً "نانانا" التي صوّرتها إضافة إلى أنها صوّرت أيضاً من الألبوم أغنية "لو بتكون".

وتنشغل ميليسا اليوم بالتخطيط لتسويق الألبوم بما يليقُ به في كافّة الدول العربية وتدرس تصوير أغنية "من مين خايف"، إلا أنها لم تستقرّ بعد على المخرج الذي ستتعاون معه والذي سيقدّم لها الصورة الحيوية والشبابيّة التي إعتدناها فيها.