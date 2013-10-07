"دبي السينمائي" يعلن عن الأفلام المشاركة في برنامج "ليالٍ عربية"

دبي ـ أعلن "مهرجان دبي السينمائي الدولي" عن الدفعة الأولى من قائمة الأفلام المشاركة في برنامج "ليالٍ عربية"، الذي يعرض أفضل أعمال السينما العالمية المتعلقة بمواطني أو بلدان العالم العربي، لمخرجين عرب وعالميين، وتتضمّن القائمة 18 فيلماً تشارك في الدورة العاشرة للمهرجان، التي تُقام خلال الفترة من 6 إلى 14 ديسمبر المقبل.

يعرض "ليال عربية"، هذا العام، أحدث أفلام المخرج الفرنسي أكسيل سالفاتوري سينز، الذي كان يقيم في سوريا، وجاء بعنوان "شباب اليرموك"، الذي يرصد عن كثب مجموعة من الأصدقاء، على مشارف مرحلة البلوغ، يعيشون في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا.

كما يشارك المخرج والمؤلف الفرنسي الجزائري الأصل محمد حميدي بفيلمه الروائي الطويل "مولود في مكان ما"، من بطولة الفنان الكوميدي الكبير جمال دبوس، والوجه الجديد توفيق جلاب، وتدور أحداث الفيلم حول صبي فرنسي من أصول جزائرية "فريد" يضطر إلى العودة إلى الجزائر لإنقاذ والده المريض، فيجد نفسه في موقف يتطلّب منه الكفاح من أجل العيش في بلد لم يطأها مسبقاً، ولا يجيد لغتها، تماما كما حدث مع والده، قبل سنوات مضت عندما انتقل إلى فرنسا.

أما فيلم "سليمان" للمخرج الإسباني خوسيه أيالون، الذي يلعب بطولته شباب يظهرون على شاشة السينما لأول مرة، فتدور أحداثه في قالب وثائقي درامي مبتكر، حول مجموعة من الشباب العرب المهاجرين إلى إسبانيا، الذين تفرض عليهم الظروف أن يتكاتفوا من أجل لقمة العيش في غربتهم.

تطلّ علينا روح المخرج الإيراني طه كريمي، الذي رحل عن عالمنا فجأة هذا العام، من خلال فيلمه الوثائقي "ألف تفاحة وتفاحة"، حول المجزرة التي نفّذها حزب البعث الحاكم أبّان حقبة صدام حسين في عام 1988 والتي ذهب ضحيتها 200 ألف من الأكراد تمّ دفنهم في 350 مقبرة جماعية، تلك المذبحة التي لم ينجُ منها سوى القليل، من ضمنهم "فرج"، الذي ينهض من بين الموتى، ويهرب إلى الولايات المتحدة، ليبدأ حملة توعوية حول مجزة "الأنفال". يرصد الفيلم مرحلة ما بعد عودة "فرج" إلى كوردستان، حيث يقوم مع أربعة من الناجين من تلك المذبحة بتوزيع ألف تفاحة وتفاحة على عائلات وأقرباء الضحايا.

المخرج تيري دي بيريتي، من جزيرة كورسيكا، يشارك بأول فيلم روائي له بعنوان "الأباتشي" الذي يرسم من خلاله لوحة فنية تقطر مرارة حول "عزيز"؛ ذلك الشاب المقيم في كورسيكا، والذي يتمّ الإمساك به وهو يسرق برفقة أصدقائه، ليجد نفسه في مواجهة جحافل عصابات المافيا المحلية. وحتى يتمكّن من النجاة بحياته، تحدث أشياء لا يمكن تخيّلها. قصة الفيلم مُستوحاة من وقائع حقيقية، حدثت في الجزيرة، قبل عدة سنوات، وتلعب المخرجة اللبنانية دانييل عربيد دوراً مهماً في الفيلم.

النجمة المغربية الصاعدة بقوة، شيماء بن عشا، هي بطلة "خونة"، أحدث أفلام المخرج الشهير شون جوليت، الذي تدور أحداثه، المصحوبة بموسيقا رائعة في جزيرة طنجة المغربية، حول "ماليكا"، تلك الفتاة التي ترتدي ملابس مدرسية محتشمة، وتعمل في مركز للخدمات الهاتفية نهاراً، ثم عندما يأتي المساء تنقلب إلى قائدة لأحد فرق موسيقا الروك النسائية. وفي عشية احتفالاتهن بأول فيديو كليب لهن، تكتشف "ماليكا" صدفةً أمراً في منزل والديها يضطرها إلى قضاء ليلة من المخاطر والصعاب التي لم تكن لتخطر على بالها أبداً.

ويشارك فيلم "انتظار"، للمخرج ماريو ريزو، الذي تمّ إنتاجه بواسطة "مؤسسة الشارقة للفنون"، هو أول جزء من سلسلة وثائقية ثلاثية تركز على رؤية خيالية مدنية جديدة في كلّ من ماليزيا، وتونس، ومصر، والبحرين، وسوريا. تمّ تصوير الفيلم على مدار سبعة أيام في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، حول امرأة سورية تسعى لحياة طبيعية، على رغم كل الصعوبات التي فرضتها ظروف الهروب من ويلات الحرب.

وحول برنامج "ليالٍ عربية" هذا العام، قال مسعود أمر الله آل علي؛ المدير الفني لـ "مهرجان دبي السينمائي الدولي": "نحن في المهرجان معنيون بالدرجة الأولى بتوفير منصة عرض دولية داعمة للمُنجز السينمائي العربي. وهذا هو العام العاشر الذي يتولّى فيه برنامج "ليالٍ عربية" مهمة اختيار أفلاماً مهمة تتعلق مواضيعها بالعالم العربي، وترتبط بالحراك والنشاط الدائر في المنطقة".