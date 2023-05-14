إقامة الدورة 24 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالمغرب في يونيو

بعد غياب ثلاث سنوات يعود مهرجان كناوة وموسيقى العالم إلى صورته المعتادة في الدورة الرابعة والعشرين، حيث يقام في مدينة الصويرة بجنوب المغرب في الفترة من 22 إلى 24 يونيو حزيران.

المهرجان الذي انطلق لأول مرة عام 1998 يسلط الضوء على نوع من الموسيقى تجمع بين الشجن والصخب، يقول الباحثون إنها صوت أنين وآمال العبيد الذين كان يتم جلبهم قديما من أفريقيا السوداء إلى شمال أفريقيا تمهيدا لنقلهم إلى أوروبا.