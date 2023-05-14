إقامة الدورة 24 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالمغرب في يونيو
بعد غياب ثلاث سنوات يعود مهرجان كناوة وموسيقى العالم إلى صورته المعتادة في الدورة الرابعة والعشرين، حيث يقام في مدينة الصويرة بجنوب المغرب في الفترة من 22 إلى 24 يونيو حزيران.
المهرجان الذي انطلق لأول مرة عام 1998 يسلط الضوء على نوع من الموسيقى تجمع بين الشجن والصخب، يقول الباحثون إنها صوت أنين وآمال العبيد الذين كان يتم جلبهم قديما من أفريقيا السوداء إلى شمال أفريقيا تمهيدا لنقلهم إلى أوروبا.
واكتسب هذا النوع من الموسيقى شهرة عالمية بعد اكتشاف نقاط تماسها مع موسيقى الجاز والبلوز المنتشرتين وسط السود في الأمريكتين، وساهم المهرجان بشكل كبير في تسجيلها بالقائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عام 2019.
وأعلن منظمو المهرجان، أن برنامج الدورة المقبلة سيجمع فرقا وعازفين من المغرب وغينيا وبوروندي ومالي وبنين والكونجو والسنغال وفرنسا وكوبا والأرجنتين وألمانيا والولايات المتحدة وباكستان.
وتقام أغلب العروض في ثلاثة مواقع رئيسية بالمدينة، هي فضاء منصة مولاي الحسن (وسط المدينة)، ومنصة الشاطئ، وفضاء "برج باب مراكش" التاريخي.
وقالت نايلة التازي مديرة المهرجان: "يعود أخيرا المهرجان هذه السنة إلى صيغته وشكله الاعتياديين بعد غياب اضطراري بسبب الجائحة الصحية العالمية.. نعود اليوم أكثر إصرارا وتصميما لمواصلة مشوار الإبداع والتجديد وإدهاش متتبعينا".
وكانت آخر دورة للمهرجان أقيمت في 2019 بينما لجأ المنظمون في العام الماضي، بسبب بعض الصعوبات، إلى ترتيب جولة للفرق المشاركة شملت أربع مدن مغربية هي الرباط ومراكش والدار البيضاء والصويرة.
ويشمل برنامج المهرجان هذا العام أربع موائد مستديرة يديرها عدد من المختصين والأساتذة الباحثين، بالإضافة إلى معارض فنية وورش كما يحافظ على "شجرة الكلام" وهي مساحة للتداول والحوار الهادئ بين صحافيين وفنانين وجمهور من أجل حوار بناء حول قضايا فنية وجمالية.
ويقام على هامش المهرجان اللقاء العاشر لمنتدى حقوق الإنسان الذي دأب المهرجان على استضافته، حيث يتناول في هذه الدورة موضوع "الهويات وسؤال الانتماء".