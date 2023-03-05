إليسا تهدي أغنية لابنة ملك الأردن بمناسبة عقد قرانها.. والملكة رانيا تعلّق
شاركت الملكة رانيا العبدالله عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستغرام"، أغنية من إهداء المطربة اللبنانية إليسا، وذلك بعد الإعلان رسميًا عن موعد عقد قران ابنة العاهل الأردني الأميرة إيمان، الذي سيكون الأسبوع المقبل.
وقدمت الملكة رانيا، الشكر للمطربة "إليسا" لإهدائها أغنية لابنتها الأميرة إيمان بعنوان "يا أميرة الحلوين"، وإلى الفنان مروان خوري، الذي كتب ولحَّن الأغنية.
وعلّقت الملكة رانيا على الأغنية، التي جاءت ضمن فيديو يتضمن لقطات تجمعها مع ابنتها الأميرة إيمان في مراحلها المختلفة، بالقول: "بعد أسبوع، إن شاء الله، بشوفك عروس.. حوطتك باسم الله يا إيمان، يا ريحانة الدار".
وأضافت الملكة رانيا: "شكرًا للفنانة المبدعة إليسا على هذا الإهداء وللفنان مروان خوري على الكلمات والألحان.. صوت شجي، وكلمات معبرة تلامس القلب".
من جانبه نشر الفنان مروان خوري، الأغنية عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام".
وكان الديوان الملكي الهاشمي الأردني، أعلن، اليوم الأحد، أن عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس، سيكون، يوم الأحد المقبل، الموافق الـ12 من شهر آذار/مارس الجاري.