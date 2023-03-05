إليسا تهدي أغنية لابنة ملك الأردن بمناسبة عقد قرانها.. والملكة رانيا تعلّق

شاركت الملكة رانيا العبدالله عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستغرام"، أغنية من إهداء المطربة اللبنانية إليسا، وذلك بعد الإعلان رسميًا عن موعد عقد قران ابنة العاهل الأردني الأميرة إيمان، الذي سيكون الأسبوع المقبل.

وقدمت الملكة رانيا، الشكر للمطربة "إليسا" لإهدائها أغنية لابنتها الأميرة إيمان بعنوان "يا أميرة الحلوين"، وإلى الفنان مروان خوري، الذي كتب ولحَّن الأغنية.