حقيقة فقدان كاني ويست منذ شهر

راجت بشكل كبير أنباء عن فقدان كاني ويست، مغني الراب وطليق نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، بعد أن أبلغ مدير أعماله السابق المحكمة أنه غير قادر على الوصول إلى عنوان محدد له لإعطائه وثائق دعوى قضائية بقيمة 4.5 مليون دولار.

وقال توماس سانت جون، مدير أعمال ويست السابق، الذي يقاضيه بشأن رسوم غير مدفوعة، للمحكمة إنه لم يتمكن من العثور على عنوان مناسب لتسليم مغني الراب المثير للجدل، الشكوى القضائية.

ووفق صحيفة "ذا صن"، فإنه على الرغم من ظهور كاني ويست في أماكن عامة قبل أيام من تسليمه الشكوى، بحسب شهود، فإن شائعات قوية انتشرت بشأن كونه "مفقودا".