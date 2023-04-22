تزامنًا مع عرضه.. فيلم "هارلي" لمحمد رمضان يتعرض لأزمة
تعرض فيلم "هارلي"، الذي يؤدي بطولته الفنان محمد رمضان، لأزمة تزامنًا مع عرضه في عيد الفطر.
وأصدرت نقابة المهن السينمائية المصرية برئاسة المخرج مسعد فودة، بيانًا شديد اللهجة تعقيبًا على ما انتشر حول مدة تصوير العمل.
وذكرت النقابة في بيانها أن استمرار التصوير في فيلم "هارلي" لمدة 54 ساعة أثار حفيظة العاملين بالحقل السينمائي وعلى رأسهم نقابة المهن السينمائية التي سارعت بتشكيل لجنة للتحقق من الأمر.
وأوضحت أنه تم استدعاء ممثلين عن شركة "رويال صن" للإنتاج الفني والتوزيع المنتجة للفيلم، والقائمين على العمل الذين أقروا بصحة الواقعة وتعهدوا بعدم تكرار ذلك، وأكدت الشركة احترامها للقواعد والقوانين والأطر المهنية التي تحددها نقابة المهن التمثيلية.
ووجه البيان، الذي نشر على "فيسبوك"، "لوما شديدا" للشركة المنتجة وأكد على عدم تكرار ذلك مستقبلا، وتعهد باتخاذ إجراءات قانونية في حال تكرار الأمر، "حفاظا على الصالح العام لأطراف العملية الإنتاجية".
وقررت النقابة "تشكيل لجنة قانونية مهنية من الخبراء لإعداد نموذج آلية عمل ملزمة تتضمن كافة الضوابط والعلاقات المهنية للحفاظ على الحقوق والواجبات".
وحظي البيان بتفاعل عدد من العاملين في الوسط الفني.
وكتب المخرج كريم العدل عبر صفحته أنه تواصل مع المسؤولين في النقابة وأنه لم يكن في مقدرتهم فرض أي عقوبة بسبب وجود خلل في اللوائح، حيث لا توجد عقوبة جزاءات على عدد ساعات العمل.
وأضاف العدل: "بناء عليه سيتم تشكيل لجنة لتعديل اللوائح والقوانين الخاصة بساعات العمل والعقوبات أيضا التي سيتم فرضها في حال تجاوز عدد الساعات المسموح بها، سواء على المنتج أو أعضاء النقابة".
ويعرض فيلم "هارلي" ضمن موسم عيد الفطر، وهو من بطولة محمد رمضان، ومحمود حميدة، ومي عمر، والعمل يأتي من تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وهو من تأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.
وتدور أحداثه حول "هارلي مهندس الميكانيكا" الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.