تزامنًا مع عرضه.. فيلم "هارلي" لمحمد رمضان يتعرض لأزمة

تعرض فيلم "هارلي"، الذي يؤدي بطولته الفنان محمد رمضان، لأزمة تزامنًا مع عرضه في عيد الفطر.

وأصدرت نقابة المهن السينمائية المصرية برئاسة المخرج مسعد فودة، بيانًا شديد اللهجة تعقيبًا على ما انتشر حول مدة تصوير العمل.

وذكرت النقابة في بيانها أن استمرار التصوير في فيلم "هارلي" لمدة 54 ساعة أثار حفيظة العاملين بالحقل السينمائي وعلى رأسهم نقابة المهن السينمائية التي سارعت بتشكيل لجنة للتحقق من الأمر.

وأوضحت أنه تم استدعاء ممثلين عن شركة "رويال صن" للإنتاج الفني والتوزيع المنتجة للفيلم، والقائمين على العمل الذين أقروا بصحة الواقعة وتعهدوا بعدم تكرار ذلك، وأكدت الشركة احترامها للقواعد والقوانين والأطر المهنية التي تحددها نقابة المهن التمثيلية.

ووجه البيان، الذي نشر على "فيسبوك"، "لوما شديدا" للشركة المنتجة وأكد على عدم تكرار ذلك مستقبلا، وتعهد باتخاذ إجراءات قانونية في حال تكرار الأمر، "حفاظا على الصالح العام لأطراف العملية الإنتاجية".