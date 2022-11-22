فنانون ودعاة ومشاهير عرب يحتفلون بفوز السعودية على الأرجنتين في المونديال

قدم فنانون ودعاة ونجوم ومشاهير في العالم العربي، اليوم الثلاثاء، التهاني بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في مونديال كأس العالم بقطر، في تفاعل كبير مع احتفال مماثل شهدته السعودية.

وقلب الأخضر السعودي تأخره أمام الأرجنتين بهدف في المباراة الافتتاحية بالمجموعة الثالثة إلى فوز بهدفين لهدف على رفاق ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم 7 مرات، وقائد الفريق المرشح للفوز بالبطولة.

وفور إعلان نهاية المباراة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي احتفالاً بالفوز السعودي يوازي الاحتفال الحقيقي الذي شهده ملعب المباراة والمناطق المحيطة به، والساحات العامة في المدن السعودية التي نُصبت فيها شاشات عملاقة لمشاهدة مباريات المونديال.

وأعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، فتح أبرز ثلاث مناطق ترفيهية في العاصمة الرياض، وهي "البوليفارد سيتي" و "البوليفارد ورلد" و "ونتر لاند" مجاناً اليوم الثلاثاء بمناسبة فوز المنتخب السعودي.