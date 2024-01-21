القبض على رجل حاول اقتحام منزل تايلور سويفت (صور)

تمكنت شرطة نيويورك من القبض على "مطارد" النجمة الأمريكية تايلور سويفت، الذي حاول اقتحام منزلها، مساء أمس السبت.

وقال متحدث باسم الشرطة إن القسم تلقى مكالمة هاتفية بشأن "شخص مجنون" في شارع فرانكلين، وعند وصول العناصر تبيَّن أن رجلا حاول فتح باب مبنى في ذاك الموقع، فتم القبض عليه عند الساعة 1:45 بعد منتصف الليل، من دون أن يبدي أية مقاومة.

وأشار شاهد عيان لصحيفة Page Six إلى أنه لاحظ المقتحم وهو يحاول الدخول إلى منزل سويفت، مؤكدا أنه كان يحوم في الحي منذ فترة طويلة.