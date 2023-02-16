المنشد السعودي محمد الجبّالي يكشف عن إصابته بالتصلب الجانبي الضموري

كشف المنشد السعودي محمد الجبالي تفاصيل إصابته بمرض خطير، جعله يبتعد عن الإنشاد والجمهور طوال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن ابتعاده كان بسبب عدم رغبته في رؤية الشفقة بعيون أحد.

وروى محمد الجبالي تفاصيل المرض في منشور عبر حسابه الشخصي على "سناب شات"، قائلًا: "من سنتين وأنا أعيش في عالم آخر يسمى عالم الابتلاء، لهذا السبب كنت بعيدًا عنكم، لأن بصراحة ما كان ودي أضايقكم أو أعطيكم أي طاقة سلبية، فأنا حمدا لله وعدت نفسي أول ما تم التشخيص من سنتين إني ما أشتكي لأي إنسان من التعب أو الألم الذي أمر فيه، وما أبي أشوف بعيون أحد نظرة الشفقة أو الحزن لأني شفتها بمصر كثيرا، فلما رجعت كنت حريصًا إني ما شوفها بعيون حد، فالله سبحانه له حكمته والشكوى له وحده".

وأضاف الجبالي: "أحب أبشركم إني راض أتم الرضا، من أول يوم وأنا أحتسب الأجر، وعايش مع هذا الابتلاء، وأحمد الله".