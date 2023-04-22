وفاة الفنان السوري محمد قنوع

ومحمد قنوع ابن عائلة فنيّة شهيرة بدمشق، فهو ابن الفنّان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع والذي اشتغل لسنوات على المسرح الكوميدي "دبابيس" تحت اسم "الأخوين قنوع".

وكانت بدايات الفنان الراحل الفنيّة مع النجم السوري ياسر العظمة في مسلسل "مرايا 95".

ومن المفارقات أن شخصية "شومان" التي كانت آخر عمل للممثل محمد قنوع في مسلسل "العربجي" لقيت حتفها يوم أمس الجمعة، وقام بنعيها عبر حسابه الخاص على الفيسبوك.