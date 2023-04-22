وفاة الفنان السوري محمد قنوع
نعت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق، مساء اليوم السبت، الفنان محمد قنوع الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ 49 عاما.
ولم يذكر بيان النقابة سبب الوفاة ولكن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالوا إن الفنان محمد قنوع توفي إثر احتشاء بعضلة القلب.
ومحمد قنوع ابن عائلة فنيّة شهيرة بدمشق، فهو ابن الفنّان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع والذي اشتغل لسنوات على المسرح الكوميدي "دبابيس" تحت اسم "الأخوين قنوع".
وكانت بدايات الفنان الراحل الفنيّة مع النجم السوري ياسر العظمة في مسلسل "مرايا 95".
ومن المفارقات أن شخصية "شومان" التي كانت آخر عمل للممثل محمد قنوع في مسلسل "العربجي" لقيت حتفها يوم أمس الجمعة، وقام بنعيها عبر حسابه الخاص على الفيسبوك.