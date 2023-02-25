وسط حالة من الحزن.. تشييع جثمان الممثل السوري شادي زيدان (صور)

شُيّع، اليوم، في سوريا جثمان الممثل شادي زيدان من مستشفى دار الشفاء في العاصمة دمشق إلى مثواه الأخير، في مسقط رأسه بمنطقة "الرحيبة".

وتوافد فنانون للمشاركة في الجنازة، منهم: إيمان عبد العزيز، وسوزان نجم الدين، وأحمد رافع، وسط بكاء أشقائه: أيمن، ووائل، ومهند زيدان.

وأعلنت عائلة الممثل الراحل "شادي زيدان" أن تقبل التعازي سيكون، اليوم السبت وغدًا الأحد، في "بلدة الرحيبة"، فيما سيكون تقبل التعازي، يومي الإثنين والثلاثاء، في "دار السعادة" في "منطقة المزة".