وسط حالة من الحزن.. تشييع جثمان الممثل السوري شادي زيدان (صور)
شُيّع، اليوم، في سوريا جثمان الممثل شادي زيدان من مستشفى دار الشفاء في العاصمة دمشق إلى مثواه الأخير، في مسقط رأسه بمنطقة "الرحيبة".
وتوافد فنانون للمشاركة في الجنازة، منهم: إيمان عبد العزيز، وسوزان نجم الدين، وأحمد رافع، وسط بكاء أشقائه: أيمن، ووائل، ومهند زيدان.
وأعلنت عائلة الممثل الراحل "شادي زيدان" أن تقبل التعازي سيكون، اليوم السبت وغدًا الأحد، في "بلدة الرحيبة"، فيما سيكون تقبل التعازي، يومي الإثنين والثلاثاء، في "دار السعادة" في "منطقة المزة".
وكان الفنان السوري "شادي زيدان" قد توفي، يوم أمس الجمعة، عن عمر ناهز 49 عامًا، بعد تعرضه لجلطة دماغية خلال تصوير أحد مشاهد مسلسله الجديد "زقاق الجن" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.
وكان "شادي زيدان" الذي عمل في العديد من المسلسلات منها مسلسل "بيت جدي"، ومسلسل "عيلة 7 نجوم"، يجسد شخصية "أبو تيسير"، في المسلسل الجديد "زقاق الجن"، وأثناء التصوير أصيب بنزيف دماغي.